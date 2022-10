Foto: imago / Mauersberger Lieber falsch regieren - oder gar nicht? FDP-Chef Lindner steht vor einer schwierigen Kursbestimmung

Parteienlandschaft

Niedersachsen setzt die Liberalen unter Zugzwang

Nach der Landtagswahl steht die FDP vor der Frage, ob sie sich wieder stärker an ihren Grundwerten orientieren – oder in der Regierung untergehen will

Hans Heckel 12.10.2022

Lieber gar nicht regieren, als falsch regieren“, so lautete die Losung, mit der Christian Lindner im November 2017 den Einstieg in eine Koalition mit Angela Merkels Union und den Grünen ablehnte. Daran wird der FDP-Chef nun landauf, landab erinnert. Das Vertrauen der Deutschen in die Berliner Ampel ist im Sturzflug begriffen, und die FDP bekam dafür in Niedersachsen die brutale Quittung.

Eine an Panik grenzende Nervosität hat die Führungsriege der Liberalen daraufhin ergriffen, in die sich große Ratlosigkeit mischt. Nur neun Jahre nach dem historischen Rauswurf aus dem Deutschen Bundestag 2013 steht den Freidemokraten abermals die Möglichkeit ihres Untergangs vor Augen.

Woher rührt der massive Vertrauensverlust? Nun, alle liberalen Beteuerungen, die Partei der soliden Staatsfinanzen, der Wirtschaft und des Mittelstandes zu sein, die sich dem Schutz des Privateigentums verschrieben hat, zerschellen an der Realität. Diese besteht aus ausufernder Verschuldung, einer völlig gescheiterten Energiepolitik, welche Wirtschaft und Mittelstand in eine Krise treibt, wie sie diese Republik noch nicht gesehen hat, sowie dem tödlichen Zangenangriff von Inflation und Niedrigzins, in dem die privaten Vermögenswerte zerrieben werden.

Eigentlich böte eine derartige Pro-blemlage für eine liberale, marktwirtschaftliche Partei eine Riesenchance. So wie Millionen zusätzliche Wähler 2011 nach Fukushima an eine Kompetenz der Grünen glaubten, könnte die enorme wirtschaftspolitische Herausforderung unserer Tage einer klassischen Wirtschaftspartei massiven Zulauf schenken.

Dass das Gegenteil geschieht, hat nicht nur damit zu tun, dass die FDP in einer Koalition steckt, die ideologieverstockt Fehler auf Fehler stapelt. Es hat auch mit dem vielfachen Versagen der Freidemokraten in der Vergangenheit zu tun.

Sünden der Vergangenheit

So wurde der beschleunigte Atomausstieg 2011 beschlossen, als die Liberalen mit der Union in der Regierung saßen. Dieser energiepolitische Sündenfall entpuppt sich heute als Katastrophe für die deutsche Wirtschaft und die Privathaushalte. Und sogar gegen massive innerparteiliche Widerstände paukte die FDP-Führung seinerzeit alle „Rettungs-“, sprich: Aufweichungsmaßnahmen im Euro-System durch, die nunmehr in beängstigender Wucht und Geschwindigkeit ihre inflationäre Zerstörungskraft entblößen. In der Asyl- und Einwanderungspolitik erschien die Partei immer wieder, als sei sie weder Fisch noch Fleisch – wechselnd zwischen linksliberaler Naivität und einem wenig glaubhaft wirkenden Pochen auf das Einhalten rechtsstaatlicher Prinzipien bei der Behandlung illegaler Einreisen.

So gelang und gelingt es der Lindner-Partei nicht einmal, sich gegen eine programmatisch weitestgehend ausgehöhlte Union zu profilieren – nach dem Eintritt in die Ampel schon gar nicht mehr. Hinter dieser Misere lugt (wie bei der Union) vor allem eine inhaltliche Beliebigkeit hervor. Vor Jahrzehnten noch zeigte die FDP durch alle Krisen hindurch einen weltanschaulichen Kompass, der ihr beispielsweise 1982 den Weg aus der Koalition mit einer nach links kippenden SPD wies. Von einer beispiellosen linken Rachepropaganda, zahllosen Parteiaustritten und Umfragewerten von zwei Prozent niedergedrückt wurde die Partei bei den Wahlen 1983 dennoch mit dem Wiedereinzug in den Bundestag belohnt.

Heute hingegen sind die Liberalen von einer selbst verursachten Orientierungslosigkeit gezeichnet. Zu sehr hat man sich seit der Ära Westerwelle eher von Moden, Medien und Umfragen leiten lassen als von eigenen Überzeugungen. Damit hat Lindners Truppe nicht nur eigene Chancen versemmelt. Die tiefe Verunsicherung der Freidemokraten dürfte nun auch in der Ampel deutlich spürbar werden. Angesichts grünlinker Unbelehrbarkeit, die dort immer noch Regie führt, ist da jetzt alles denkbar. Auch ein plötzlicher Bruch des Regierungsbündnisses.